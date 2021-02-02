شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «مصر للطيران» بعد قرار تعليق دخول السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الطيار عمرو فهمي أبوالعينين، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بأن الشركة بانتظار بيان وزارة الطيران المدني السعودي، بخصوص قرار تعليق دخول مواطني 20 دولة، بينها مصر إلى المملكة، بالإضافة إلى بيان وزارة الطيران المصري، لتحديد الإجراءات والتجهيزات المتبعة لهم، خاصة أن القرار من المفترض أن يطبق بداية من مساء الغد، وحتى يتم ذلك ستخرج الرحلات المقررة من مصر إلى السعودية، في مواعيدها الطبيعية باستثناء الرحلات التي يتجاوز موعدها المقرر، موعد بداية تطبيق القرار.

وأضاف «أبوالعينين»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة «onۚ»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الشركة تعمل حاليا على بدء تجهيزاتها بخصوص هذا القرار، لأن الشركة بالفعل لديها رحلات يومية تخرج من مطار القاهرة، لعدد من المدن السعودية بينها جدة التي نقوم برحلتين يوميا لها، وكذلك الرياض والدمام والمدينة، بالإضافة إلى 3 رحلات أسبوعيا إلى القصيم، وبخلاف الرحلات التي تخرج من مطار الإسكندرية صوب مدن المملكة أيضا.

وكشف أن الشركة لديها غدا 10 رحلات متجهة إلى السعودية، سيخرج 6 منها في مواعيدها المحددة، والأربع المتبقية، سنحاول تغيير مواعيدها، متابعا: «هنطلع إن شاء الله طيارة القاهرة جدة (14/30)، وطيارة القاهرة المدينة (14/50)، وطيارة القاهرة الدمام الساعة 9.10 صباحا، واليوم بعد منتصف الليل بخمس دقائق، تطلع رحلة من القاهرة إلى القصيم، أما رحلات (23/35) فسيتم إلغاؤها للأسف».

وواصل، «وفي السابعة والنصف صباحا هناك رحلة تخرج من مطار برج العرب صوب مطار جدة»، مشددا على أن تلك الرحلات هي المؤكد خروجها غدا حتى الآن.