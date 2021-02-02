شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمن قومي: موقف الكونغو مع مصر «عادل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد عبدالواحد، خبير الأمن القومي والأفريقي، إن موقف الكونغو مع مصر موقف عادل.

وأشار اللواء محمد عبدالواحد، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الثلاثاء، إلى أن دولة الكونغو تشهد صراعات كثيرة من الخارج بسبب ثرواتها الغنية، لأنها تعتبر من أغنى دول العالم.

وأضاف أن الكونغو متفهمة حفاظ الدولة المصرية على حقوقها المائية، وضرورة أن يكون هناك اتفاق ملزم بين دول المنبع والمصب على عملية ملء سد النهضة.

وأوضح خبير الأمن القومي أن الكونغو تسعى للوصول إلى صياغة تفاهمية بين دول المنبع والمصب.