شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: بناء المرافق العامة التي تخدم المواطن مقدم على المساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن رؤية البرلماني محمود بدر تحترم وتقدر، لافتا إلى أن بناء المستشفيات والمدارس وجميع ما يخدم مصالح الناس هو مقدم على بناء المساجد.

وأضاف الشيخ جابر طايع، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الأوقاف دائما تحرض المواطنين على التبرع والانفاق في وجوه الخير المتعددة.

وأوضح أن المواطنين يشعرون بأن التبرع لبناء المسجد هو الصدقة الوحيدة الجارية، لكن الوزارة تقول إن جميع ما يخدم المواطن يكرس بأنه صدقة جارية.