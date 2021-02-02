شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودي بعد منع دخول الوافدين من مصر: «القرار مرهون بتحسن الوضع الوبائي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقب السفير أسامة بن أحمد النقلي، سفير السعودية لدى مصر، على قرار المملكة بتعليق استقبال غير المواطنين من نحو 20 دولة بينها مصر والإمارات.

قال النقلي في مداخلة هاتفية إلى برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»،: «نتابع مايحدث في العالم من تفشي انتشار فيروس كورونا وزيادة الاصابات وإتباع دول عدة لإجراءات احترازية، وفي السعودية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أدلى منذ أيام بتصريحات مهمة أعلن فيها عن رصد زيادة في الاصابات بفيروس كورونا وإنتشار سريع».

أضاف: وزارة الصحة السعودية أوصت بضرورة تشديد الاجراءات الاحترازية داخل المملكة في الفترة القادمة لوقف الانتشار السريع الذي لمسته الوزارة، والقرار مؤقت لكن مدته مرهونة بتحسن الوضع الوبائي ليس في السعودية فقط لكن في العالم بشكل عام، وجاء ليس لضمان سلامة المواطنين السعوديين فقط بل والمقيمين والزائرين للمملكة في إطار الاجراءات الاحترازية«.

حول شمول القرار لرحلات الترانزيت، قال السفير النقلي«:»القرار واضح يشمل الجميع دون الحالات الاستثنائية ومن سيقدم إلى المملكة سيخضع للحجر لمدة 14 يومًا، وأقصد هنا الفئات المستثناة والتي يمكنها الدخول للمملكة لكن مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية ومنها الحجر الصحي لفترة معينة لضمان عدم حمل الفيروس وهو قرار ينطبق على المواطنين والمقيمين وقرار إنساني بالأساس لايتربط بالجنسية ولا بالمقيمين«.

من جانبها، قررت شركة مصر للطيران تعديل مواعيد الرحلات اليومية إلى كل أنحاء المملكة وسوف تعطل 4 رحلات غدا 'أن من المفترض أن تطير إلى السعودية وسيتم الاكتفاء ب 6رحلات فقط.