شكرا لقرائتكم خبر عن تكدس مرورى بسبب كسر ماسورة مياه أعلى المحور المركزى وتحويلات لفك الزحام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب كسر ماسورة مياه كبيرة الحجم أعلى المحور المركزى أمام هايبر والشيخ زايد، فى ظهور كثافات مرورية أمام القادم من ميدان لبنان اتجاه مدينة 6 أكتوبر والعكس، وسط انتشار الخدمات المرورية لتنظيم حركة السيارات.

وأجرت إدارة المرور، تحويلة لحركة السيارات بتوجيه السيارات لطريق الواحات ومنه إلى الدائرى وصولا إلى الجيزة، وكذلك الأمر للمتجه الى طريق الفيوم ومنه إلى الرماية حتى شارع الهرم، ومناطق الجيزة تلقت غرفة عمليات إدارة مرور الجيزة ، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى المحور المركزى، بتسرب مياه، وتم انتقال الخدمات الى المرور لتنظيم حركة السيارات.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها. وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.



تكدس المرور بسبب كسر ماسورة مياه بأكتوبر



كسر ماسورة مياه بأكتوبر