شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن أبو رواش والمنطقة الصناعية بأكتوبر بسبب كسر فى خط رئيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب كسر فى خط مياه رئيسى بقطر 800 متر فى قطع المياه عن مناطق أبو رواش بالكامل والمنطقة الصناعية بأكتوبر ومنطقة نيو جيزة.

وأكد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم الدفع بعد 10 شفاطات وسيارة سيول وذلك لشفط المياه من الشوارع لتيسير حركة المرور.

وأضاف المهندس شريف الشربينى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه جار أعمال إصلاح الخط الرئيسى ومن المقرر أن يتم عودة ضخ المياه قبل منتصف الليل.

فيما قال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه تم دفع عدد من شفاطات المياه التابعة لجهاز الشيخ زايد للمساعدة فى أعمال شفط المياه.