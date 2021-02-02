شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الخميس والجمعة المقبلين.. ذروة عدم الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس يومي الخميس والجمعة المقبلين، موضحًا أنهما سيشهدان ذروة حالة عدم الاستقرار.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم مع الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائيةDMC، أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة نحو 5 درجات مئوية عن يوم الأربعاء.

كما أشار إلى أنه من المرتقب سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أغلب محافظات ومدن الجمهورية باستثناء جنوب البلاد.

ومن جانب آخر، تتوقع هيئة الأرصادالجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، طقسا دافئا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس دافئ على السواحل الشمالية والرياح نشطة على السواحل الغربية، ودافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

طقس الغد

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقسا دافئا على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد.

أمطار غزيرة

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والضبعة تمتد متوسطة للإسكندرية مساء، وأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد، .