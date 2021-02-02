شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس: مليار و170 مليون طن بضائع عبرت خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ما يتردد حول فقدان قناة السويس المنافسة فى حركة التجارة العالمية، قائلا: "كل ما يتردد أقوال خاطئة.. ولكن إذا لم يكن هناك قناة سويس جديدة لتأثر الدخل بشكل كبير فى السنوات الماضية".

أضاف ربيع، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" مع الإعلامى أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أن قناة السويس شهدت حمولات مليار و170 مليون طن بضاعة عبرت منها خلال العام الماضى، مؤكدا أن خط إيلات – عسقلان الذى يتناوله البعض بشأن منافسته قناة السويس فى الفترة المقبلة، لن يكون مفيدا فى النقل إلى أوروبا.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، أن قناة السويس الجديدة شهدت زيادة غير مسبوقة فى أعداد ناقلات الغاز المسال الأمريكى، حيث عبرت 51 ناقلة نقل غاز مسال أمريكية فى يناير 2021، فيما عبرت 50 ناقلة غاز مسال من نفس القناة خلال العام الماضى، وهذا يؤكد ازدياد إيرادات قناة السويس الجديدة خلال هذه الفترة.

وتابع: "إجمالى الحمولات الصافية لناقلات الغاز المسال العابرة بقناة السويس 5.3 مليون طن، وخلال هذا العام حققت قناة السويس ثانى أعلى حمولة فى تاريخها، وثالث أعلى إجمالى إيرادات بالدولار، وازدادت ناقلات الغاز المسال زادت بحوالى 90% خلال العام الحالى".