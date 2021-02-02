شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التحويلات المرورية لتنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائرى عند تقاطعه مع محور الأوتوستراد، الأمر الذى يستلزم (غلق عدد من إتجاهات الحركة المرورية ) اعتباراً الساعة 12 بعد منتصف ليل الإثنين الموافق 1/2/2021 ولمدة شهرين، وذلك على النحو التالى:

- غلق مدخل الطريق الدائرى من محور الأوتوستراد للقادم من المجزر الآلى إتجاه المنيب.

- غلق مخرج الطريق الدائرى للقادم من المنيب إتجاه شارع 306 ومحور الأوتوستراد .

- غلق مدخل الطريق الدائرى من محور الأوتوستراد للقادم من المجزر الآلى إتجاه القطامية .

- يتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:-

 القادم من محور الأوتوستراد ( المجزر الآلى ) ويرغب بالسير بالطريق الدائرى تجاه مناطق المنيب : إستكمال السير بمحور الأوتوستراد والدوران والعودة من المأوى الدورانى أمام محطة وقود وطنية والعودة بمحور الأوتوستراد فمطلع الطريق الدائرى تجاه مناطق المنيب .

 القادم من الطريق الدائرى ( المنيب ) ويرغب بالسير تجاه محور الأوتوستراد فمناطق المعادى وحلوان : إستكمال السير بالطريق الدائرى فمخرج الطريق الدائرى تجاه شارع مساكن الكندى فالسير أسفل الطريق الدائرى ( طريق مستحدث ) فالمأوى الدورانى العلوى تجاه محور الأوتوستراد فمناطق المعادى وحلوان .

 القادم من محور الأوتوستراد ( المجزر الآلى ) ويرغب بالسير بالطريق الدائرى تجاه مناطق القطامية : إستكمال السير بمحور الأوتوستراد والدوران والعودة من المأوى الدورانى أمام محطة وقود وطنية فيميناً شارع مساكن الكندى فالطريق الدائرى تجاه مناطق القطامية .

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.