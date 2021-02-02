شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: وصول دفعة من لقاحات كورونا منتصف فبراير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من المتوقع وصول دفعات متتالية من لقاحات كورونا إلى مصر، من التحالف الدولى للقاحات "جافى"، منتصف شهر فبراير الجارى، مردفا: "لم يتم تحديد الرقم الذى سيتم إرساله ولكن سيكون رقم كبير من اللقاحات".

وأضاف سعد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" مع الإعلامى أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أن أى لقاح يستخدم فى مصر، يحصل على كل الموافقات الدولية ويكون قد تم إجراء كل التجارب عليه، متابعا: "انخفاض أعداد الإصابات فى الفترة الحالية سيساهم بشكل كبير فى تخفيف الضغط على المستشفيات".

وأوضح متحدث الحكومة، أن عدد اللقاحات المقررة لمصر من التحالف الدولى للقاحات 40 مليون جرعة، ليكفى 20 مليون مواطن مصر، وعند وصول الدفعات المقررة من اللقاحات إلى مصر، سيتم التوسع فى تطعيم المواطنين باللقاح، كما ستحصل مصر على 20 مليون جرعة من اللقاح الصينى سينوفارم.