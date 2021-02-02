وزير الأوقاف يكشف لـ"النواب" جهود تطوير المساجد



محمد اسماعيل - القاهرة - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه تم تطوير وتحديث 847 مسجدًا؛ منها 600 مسجد بالجهود الذاتية، وتم إنشاء ما يقرب من 50 مسجدًا.

وأشار جمعة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إلى وجود خطة بالتنسيق بين وزارتَي الأوقاف والآثار؛ من أجل تطوير وتحديث المساجد الأثرية.

وكشف الوزير عن أن 3400 مسجد كانت مغلقة هندسيًّا عندما تولى المسؤولية، وإجمالي ما تم تطويره وتحديثه وصيانته بلغ 3823 مسجدًا بتكلفة 3 مليارات و300 مليون جنيه، وهناك نحو 2500 مسجد بالجهود الذاتية، بتكلفة أكثر من مليارَين و200 مليون جنيه، وبذلك يبلغ إجمالي ما أُنفق على التحديث والتطوير والصيانة أكثر من 6 مليارات جنيه.

وأكد جمعة أن جميع المساجد التي تم بناؤها على محور المحمودية بالإسكندرية تم بمعرفة الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة، وبأموالها، وعلى نفقتها، قائلًا: إنه تم إنفاق مليار ونصف المليار جنيه على ملف البر والنفع العام خلال الـ6 سنوات السابقة؛ سواء مساعدات إنسانية أو إقامة مدارس في المناطق الأولى للرعاية، وتم الإنفاق على العمالة غير المنتظمة 50 مليون جنيه، وعلى برنامج سكن كريم 100 مليون جنيه؛ لتأهيل المساكن.