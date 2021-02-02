نشرة الحوادث.. عائلة مبارك تواجه أمرًا بالتحفظ على الأموال ومحاكمة عاجلة لـ"سفاح الجيزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

النيابة العامة تحقق في "حريق برج الدائري"

كلَّفت النيابة "قوات الحماية المدنية" بمعاينة العقار -بعد إخماد النار فيه- بيانًا لمدى توافر سبل الوقاية من مخاطر الحرائق بالمخزن، وندبت لجنة من "مكتب السلامة المهنية بمكتب القوى العاملة"، ولجنة من الإدارة المختصة بالمحافظة، وأخرى من "الإدارة الهندسية بمركز كرداسة" لمعاينة العقار بيانًا لطبيعة النشاط بالمخزن ومدى صدور ترخيص بمزاولته وتوافر سبل الوقاية من المخاطر فيه، ومدى صدور ترخيص ببناء العقار والمخالفات التي تشوبه، وحجم تأثره بالحريق وسلامته من بعده، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة. اضغط للتفاصيل

مصدر: إلغاء التحفظ على أموال إبراهيم نافع وأسرته

أكد مصدر مُطلع أن جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل أخطر البنك المركزي بإلغاء قرار التحفظ على أموال رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق إبراهيم نافع (متوفى) وزوجته ونجليه. اضغط للتفاصيل

تأجيل محاكمة 8 ضباط و3 أمناء شرطة بتهمة قتل متظاهري "جمعة الغضب"

أجلت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، محاكمة 8 ضابط و3 أمناء شرطة بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة خلال أحداث يناير 2011، لجلسة 23 فبراير المقبل. اضغط للتفاصيل

غلق 3 اتجاهات للدائري مع الأوتوستراد شهرين

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن غلق عدد من اتجاهات الحركة المرورية بالتزامن مع تنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري عند تقاطعه مع محور الأوتوستراد. اضغط للتفاصيل

تأجيل نظر منع أسرة مبارك من التصرف في أموالهم

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل نظر منع عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك من التصرف في الأموال لجلسة 4 مايو. اضغط للتفاصيل

16 فبراير.. أولى جلسات محاكمة "سفاح الجيزة"

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبدالله الأودن، جلسة 16 فبراير الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم قذافي فراج الشهير بـ"سفاح الجيزة" في اتهامه بقتل زوجته فاطمة زكريا و3 أشخاص آخرين. اضغط للتفاصيل