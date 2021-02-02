شكرا لقرائتكم خبر عن «السلع التموينية» تشتري 480 ألف طن قمح روسي وأوكراني وروماني وفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال مناقصة عالمية، على شراء 480 ألف طن قمح في إطار استراتيجيتها لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.

وأشارت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى شراء 120 ألف طن قمح روسي، و60ألف طن قمح أوكراني، و60 ألف طن روماني، و240 ألف طن قمح فرنسي، للشحن في الفترة من 15 إلى 30 مارس المقبل.