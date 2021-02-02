شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: تحصيل 881 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري متوفى في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلّف وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة مستحقات ورثة العامل «إسماعيل.م.ش»، والذي كان يعمل بإحدى بالرياض وتوفي العام الماضي، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال هيثم سعد الدين، في بيان، الثلاثاء، إن الوزير تلقى تقريرًا عبر الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أنه تم بالمتابعة المستمرة مع إدارة الشركة- إدارة الموارد البشرية- لمعرفة المستحقات المالية المتأخرة للمواطن المتوفى لديها، والتى أفادت أن إجمالى مستحقاته النظامية والأجور المتأخرة 212415 ريالا، أي ما يوازي 881 ألفا و522 جنيها مصريا تقريبًا.

وأشار إلى أن الشركة قامت بإصدار شيك بالمبلغ المستحق وإرساله إلى مدير فرع وزارة الخارجية السعودية لإيصاله إلى القنصلية العامة المصرية، ومن ثم إرسال المبلغ إلى ورثة المواطن في مصر.