شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 2700 شيشة وفض 61 سوقًا وإلغاء 53 حفل زفاف في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء الثلاثاء، عملية إعدام 2700 شيشة بمشتملاتها تم التحفظ عليهم أثناء الحملات التي شنتها المحافظة خلال الفترة الماضية، في ضوء تنفيذ الإجراءات الإحترازية الأخيرة التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار جائحة كورونا.

وقال المحافظ في بيان، الثلاثاء، إن إجمالي قيمة الغرامات المتحصل عليها تجاه مخالفة الإجراءات الإحترازية بلغت مليونا و200 ألف جنيه، وذلك في ظل الحملات المكبرة التي شنتها جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمواجهة كورونا خلال الفترة من 4 يناير 2021 وحتى الآن.

وأضاف أنه خلال تلك الحملات تم تحرير 4667 محضر للمنشآت والأفراد المخالفين، بالإضافة إلى فض 61 سوق مخالف، وإلغاء 53 فرح، وغلق 76 سنتر تعليمي مشيراً إلى أنه جاري غلق السناتر الآخري المخالفة.

وأكد الشريف أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية ملتزمة بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية في ظل جائحة كورونا، ومستمرة في شن حملات متابعة تنفيذ تلك الإجراءات، محذرًا أنه لن يتم التهاون مع أي مخالف، وسيجري إنفاذ القانون والتعامل بكل حزم وقوة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

إعدام 2700 شيشة وتحرير ٤٦٦٧ محضر وفض ٦١ سوق والغاء ٥٣ فرح وغلق ٧٦ سنتر في الإسكندرية (صور)

إعدام 2700 شيشة وتحرير ٤٦٦٧ محضر وفض ٦١ سوق والغاء ٥٣ فرح وغلق ٧٦ سنتر في الإسكندرية (صور)

إعدام 2700 شيشة وتحرير ٤٦٦٧ محضر وفض ٦١ سوق والغاء ٥٣ فرح وغلق ٧٦ سنتر في الإسكندرية (صور)

إعدام 2700 شيشة وتحرير ٤٦٦٧ محضر وفض ٦١ سوق والغاء ٥٣ فرح وغلق ٧٦ سنتر في الإسكندرية (صور)

إعدام 2700 شيشة وتحرير ٤٦٦٧ محضر وفض ٦١ سوق والغاء ٥٣ فرح وغلق ٧٦ سنتر في الإسكندرية (صور)

إعدام 2700 شيشة وتحرير ٤٦٦٧ محضر وفض ٦١ سوق والغاء ٥٣ فرح وغلق ٧٦ سنتر في الإسكندرية (صور)

إعدام 2700 شيشة وتحرير ٤٦٦٧ محضر وفض ٦١ سوق والغاء ٥٣ فرح وغلق ٧٦ سنتر في الإسكندرية (صور)

إعدام 2700 شيشة وتحرير ٤٦٦٧ محضر وفض ٦١ سوق والغاء ٥٣ فرح وغلق ٧٦ سنتر في الإسكندرية (صور)

إعدام 2700 شيشة وتحرير ٤٦٦٧ محضر وفض ٦١ سوق والغاء ٥٣ فرح وغلق ٧٦ سنتر في الإسكندرية (صور)