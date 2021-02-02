شكرا لقرائتكم خبر عن غلق أكبر «سنتر» للدروس الخصوصية غرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذ حي غرب الإسكندرية، حملة استهدفت مراكز الدروس الخصوصية السناتر ) بمنطقة مينا البصل.

وشارك في الحملة سكرتير عام الحي ورخص المحالّ ووكيل الإدارة التعليمية لغرب والأمن والاتصال السياسي لتعليم غرب وقسم شرطة مينا البصل.

وقالت المهندسة سحر شعبان رئيس الحي، إن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع أكبر مركز للدروس الخصوصية لتجمع الطلاب في الإسكندرية (سنتر العميد)، وجرى التحفظ على مدير السنتر من قبل ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل لعرضه على النيابة العامة، وَاُتُّخِذَتْ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت سحر إلى تحرير محاضر فض أختام لسنتر الضوي بفرعيه الأول والثاني بمنطقة المتراس، وجارٍ استكمال الحملات.

غلق اكبر سنتر للدروس الخصوصية غرب الإسكندرية

غلق اكبر سنتر للدروس الخصوصية غرب الإسكندرية

غلق اكبر سنتر للدروس الخصوصية غرب الإسكندرية

غلق اكبر سنتر للدروس الخصوصية غرب الإسكندرية

غلق اكبر سنتر للدروس الخصوصية غرب الإسكندرية

غلق اكبر سنتر للدروس الخصوصية غرب الإسكندرية