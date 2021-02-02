شكرا لقرائتكم خبر عن حقن أول حالة بالعلاج الكيماوي بالقسطرة متناهية الصغر بـ«أورام قنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز أورام قنا إجراء أول حالة حقن علاج كيماوي باستخدام القسطرة متناهية الصغر عن طريق الشريان الفخذي لعلاج الأورام السرطانية بالكبد.

وأشار الدكتور محمد عبد الحكيم، مدير المركز، أن عملية الحقن لمريض يبلغ من العمر أكثر من 70 عامًا، وذلك عن طريق أطباء متخصصين ضم كلا من أستاذ دكتور احمد عكاشه استشاري الاشعة.

وأضاف أن المركز يضم عدد كبير من الأطباء المتخصصين والشهود بهم بالكفاءة في علاج امراض الأورام من مختلف جامعات مصر منها سوهاج وأسيوط والقاهرة بالإضافة إلى قنا.