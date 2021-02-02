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حقن أول حالة بالعلاج الكيماوي بالقسطرة متناهية الصغر بـ«أورام قنا»

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محمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز أورام قنا إجراء أول حالة حقن علاج كيماوي باستخدام القسطرة متناهية الصغر عن طريق الشريان الفخذي لعلاج الأورام السرطانية بالكبد.

وأشار الدكتور محمد عبد الحكيم، مدير المركز، أن عملية الحقن لمريض يبلغ من العمر أكثر من 70 عامًا، وذلك عن طريق أطباء متخصصين ضم كلا من أستاذ دكتور احمد عكاشه استشاري الاشعة.

وأضاف أن المركز يضم عدد كبير من الأطباء المتخصصين والشهود بهم بالكفاءة في علاج امراض الأورام من مختلف جامعات مصر منها سوهاج وأسيوط والقاهرة بالإضافة إلى قنا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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