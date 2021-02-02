شكرا لقرائتكم خبر عن كثافات مرورية بمحور 26 يوليو بالشيخ زايد بسبب كسر خط مياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر بإدارة المرور لـ«المصرى اليوم» إن خط مياه بقطر ٨٠٠ ملى حدث به كسر مفاجئ بالقرب من محور 26 يوليو بالشيخ زايد.

وأضافت المصادر أن الكسر المفاجي بخط المياه أدى إلى غلق ٣ حارات من الطريق من إجمالى ٥ حارات، وحدوث كثافات مرورية.

وأشار المصدر إلى أن الحركة ستعود إلى طبيعتها في غضون ساعة، مشيرا إلى تأثر منطقتي أبورواش ونيو جيزة بكسر الخط.