شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: تعيين 54 شابًا والتفتيش على 438 منشأة في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين 54 شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 571 شاباً.

وقال الوزير: إن المديرية قامت باستخراج 500 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وصرف منح لـ 9 عمال بمبلغ 21 ألف جنيه.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر يناير الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 255 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ 113 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 145 منشأة انتهت بتحرير 31 محضر سلامة وصحة مهنية.

وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 438 منشأة تفتيش دوري وحملات، أسفر عن 42 محضراً للمنشآت المخالفة.