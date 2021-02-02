شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «أورام القصر العيني»: سرطان الرحم عادة ما يحدث لأسباب وراثية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محسن مختار، مدير مركز الأورام بطب القصر العيني، إن سرطان الرحم عادة ما يحدث لأسباب وراثية، أكثر من حدوثه بسبب التهابات أو فيروس، وليس له علاقة بتعدد الإنجاب.

وأضاف مدير مركز الأورام بطب القصر العيني، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، أن أورام البروستاتا والبنكرياس والثدي والرحم والقولون أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بها العامل الوراثي، مضيفًا أن أورام عنق الرحم تؤدي إلى حدوث نقط دم، خاصة بعد العلاقة الزوجية أو حدوث آلام بعد العلاقة الزوجية، أو آلام مزمنة، وحال إهماله ينتقل إلى المرحلة الثانية بعد 5 سنوات.

وتابع أن علاج سرطان الرحم من المرحلة الأولى يكون من خلال اقتطاع جزء من الرحم، وإزالته يكون أفضل خاصة مع عدم رغبة الزوجة في الإنجاب مرة أخرى.