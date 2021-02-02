شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «قطاع النيل» الأسبق: نأمل في انفراجة بملف «سد النهضة» على يد الكونغو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالفتاح مطاوع، رئيس قطاع مياه النيل الأسبق، إن الممارسات الإثيوبية السابقة فيما يتعلق بسد النهضة كانت سلبية، مردفًا: «نتعشم في أن تتمكن الكونعو في التوصل لانفراجة في أزمة سد النهضة خلال توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي».

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا بد من الوصول لاتفاق حول سد النهضة قبل بدء العام المائي حتى لا تتعرض السودان لمشاكل في مياه الشرب والكهرباء والزراعة.

وأضاف الدكتور عبدالفتاح مطاوع أن السودان أصبحت تحت رحمة إثيوبيا في إدارة وتشغيل سد النهضة، مؤكدا أنه حال عدم التوصل لانفراجة في أزمة سد النهضة، فإن المشهد سوف يتعقد في منطقة القرن الأفريقي بأكملها.