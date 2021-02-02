شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في مصر تواصل الانحدار ليلًا (رسوم بيانية) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انخفضت أسعار الذهب، اليوم، في مصر بختام تعاملات، الثلاثاء 2/2/2021، بمزيد من الانخفاض فى الأسعار منذ بداية التعاملات الصباحية، بالنسبة لأسعار الذهب من جميع الأعيرة سواء عيار 24 أو عيار 23 أو عيار 21 وأيضًا الجنيه الذهب.

وتأثر سعر الذهب في مصر، اليوم، بانخفاض سعر الذهب في البورصات العالمية، والذى انخفض سعر أوقية الذهب مساء اليوم إلى 1846 دولارا للأوقية مقابل 1860 دولارًا للأوقية مساء أمس الإثنين.

أسعار الذهب اليوم فى مصر تواصل الانخفاض مساء الثلاثاء 2/2/2021 في نهاية التعاملات

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 فى مصر اليوم إلى 925 جنيهًا مساء اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 24 فى مصر اليوم .. أسعار الذهب اليوم في مصر تواصل الانحدار ليلاً

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 فى مصر اليوم إلى 810 جنيهات مساء اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 21 فى مصر اليوم .. أسعار الذهب اليوم في مصر تواصل الانحدار ليلاً

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 فى مصر اليوم إلى 696 جنيهًا مساء اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 18 فى مصر اليوم .. أسعار الذهب اليوم في مصر تواصل الانحدار ليلاً

انخفض سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم عيار 21 زنة 8 جرامات إلى 6480 جنيهًا مساء اليوم.

سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم .. أسعار الذهب اليوم في مصر تواصل الانحدار ليلاً

أسعار الذهب اليوم في مصر تواصل الانحدار ليلاً - صورة أرشيفية