شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة: الكونغو ستدعم مصر في ملف «سد النهضة» خلال رئاسة الاتحاد الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن زيارة فليكس تشيسكيدي، رئيس الكونغو الديمقراطية لمصر تعد الأولى.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الكونغو بمثابة أهم شريك لمصر في وسط القارة الأفريقية، إضافة إلى أن مساحات التوافق في الرؤى بين الدولتين كبير، خاصة بالملفات المتعلقة بحوض النيل»، مشيرا إلى أن الكونغو لديها تحفظات على أي تهديد للأمن المائي لدول الحوض.

وأوضح أن الرئيس السيسي أكد على تقديم مصر كافة أشكال الدعم للكونغو خلال رئاستها الاتحاد الأفريقي»، مشيرا إلى أن مصر أكدت أهمية اعتبار نهر النيل مساحة للتآخي والتعايش المشترك.

وأعرب عكاشة عن توقعه باختلاف أداء الاتحاد الأفريقي بشأن قضية سد النهضة، بعد تولي الكونغو رئاسته وهو ما سيدعم موقف مصر والسودان.