شكرا لقرائتكم خبر عن «الأثاريين العرب» تنظم ورشة متخصصة لتعليم أسرار صناعة الفخار وفنون الزخرفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت ورشة عمل متخصصة في صناعة وزخرفة الفخار بمقر الاتحاد العام للآثاريين العرب، في إطار أنشطة الاتحاد برئاسة الدكتور محمد الكحلاوى والمركز الإقليمى للفنون والحرف والصناعات التقليدية بالاتحاد والذى تتولى إدارته الدكتورة هناء عدلى أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآداب جامعة حلوان.

وقال خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان، مدير المكتب الإعلامى للاتحاد، في بيان، الثلاثاء، إن المركز استقبل اليوم المتدربين في جلسه افتتاحية تعريفية بطبيعة الورشة وأنشطة الاتحاد العام للآثاريين العرب .

في حين القت الدكتورة هناء محمد عدلى أستاذ الآثار والفنون الإسلامية محاضرة موضوعها «طرق صناعة وأساليب زخرفة الفخار» وعرضت لطريقة تهيئة الطين للتشكيل مرورًا بمراحل التخمير والتصفية والترسيب للطين وطرق تشكيل الفخار باليد والصب والدولاب، وتطور الدواليب منذ العصر المصرى القديم مرورًا بالدولاب الرومانى ذى القرصين وحتى الدولاب الإسلامى .

واستعرصت أهم الأدوات المستخدمة في الصناعة ومنها السادف والجاروف والاب والإبره، كما تناولت اساليب الزخرفة باليد والحز والقطع بالالات المعدنية والسكاكين حيث تعرف المتدربون على أشكال القطع الفخارية من جرار وطؤوس وطسوت وشبابيك القلل والأختام الفخارية، كما ألقت الضوء على القيم الجمالية التشكيلية في المنتجات الفخارية.

وألقى الدكتور شريف عمر مدرس بقسم الترميم بكلية الآثار جامعة القاهرة محاضرة موضوعها مكونات وخواص المواد الخام المستخدمة في صناعة الفخار) تضمنت تعريف الفخار وعرض عملى لنماذج من الطفلة المستخدمة في صناعة الفخار في مصر، ثم الإضافات التي يتم إدخالها للطفلة بقصد تحسينها والمواد الخام المستخدمة في صناعة الفخار في مصر وهى الطين النيلى والطين الجيرى والفرق بينهما.

كما قدم عرضًا مبسطًا لنموذج خلط الطفلة بالماء والتحول الذي يطرأ على الطفلة وطرق تحسينها بالإضافات.

ومن المقرر استكمال أعمال الورشة غدًا بقرية الفواخير بالفسطاط.