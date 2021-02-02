شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» رئيسا لاتحاد منتجي الدواجن.. ومجدي حسن وأنور العبد نائبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسفرت نتائج انتخابات إتحاد منتجي الدواجن عن فوز المهندس محمود العناني بمنصب رئيس الاتحاد، وفوز أنور العبدوالدكتور مجدي حسن بمنصب نائبي رئيس الإتحاد، وإنتخاب سعد البدي أمينا لصندوق الإتحاد.

وقال المهندس محمود العناني إن المجلس الجديد لديه سياسة جديدة تستهدف النهوض بصناعة الدواجن وفقا للسياسات المعتمدة من الدولة المصرية، موضحا أن السياسة الجديدة للإتحاد سوف تغير من أوضاع صناعة الدواجن للأفضل وتلبي طموحات هذه الدولة وسياسات الحكومة بما يحقق المصالح المشتركة بين الدولة وصغار المزارعين والمستثمرين.

وأضاف «العناني»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، ان المجلس الجديد لإتحاد منتجي الدواجن سوف يكثف جهوده لتوضيح أهمية صناعة الدواجن في دعم الإقتصاد الوطني، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة حول تفاصيل سلسلة الصناعة من ناحية الإنتاج ونوعه وكميته والإحتياجات الفعلية للأسواق لتحقيق التوزان بين العرض والطلب مع خدمة المستهلك المصري من خلال منتج عالي الجودة.

وأعرب «العناني»، عن إستعداد المجلس بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتوفير إحتياجات هذه الجهات ومنها وزارة التموين والجهات الآخري وامداد كل الجهات بما تحتاجه من الكميات اللازمة من الدواجن ومنتجاتها باسعار مناسبة مع تطوير العمل لدي صغار المنتجين، ودعم جهود وزارة الزراعة في النهوض بصناعة الدواجن.

وشكر مجلس إدارة الإتحاد الجديد الجهود التي قام بها المجلس السابق برئاسة الدكتور نبيل دوريش والدكتور محمد الشافعي وثروت الزيني النائبين السابقين لجهودها في النهوض بصناعة الدواجن.