شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يطالب بإقامة مدارس ومشروعات زراعية على أراضي وزارة الأوقاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف النائب أحمد الألفي، عضو مجلس النواب، تفاصيل جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء التي شهدت إلقاء الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلقاء بيان الوزارة أمام النواب.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «طالبت وزير الأوقاف بمراعاة الأهالي الذين يملكون منازل مقامة على أرض وقف»، مشيرا إلى أن عمال النظافة في المساجد يعانون من التهميش والرواتب المتدنية.

وطالب الألفي وزارة الأوقاف باستغلال أراضي «الوقف» في إقامة مدارس ومشروعات زراعية تخدم الفلاحين، مستنكرا عدم استغلال أراضي الأوقاف بالشكل الأمثل.