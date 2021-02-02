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برلماني يطالب بإقامة مدارس ومشروعات زراعية على أراضي وزارة الأوقاف

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف النائب أحمد الألفي، عضو مجلس النواب، تفاصيل جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء التي شهدت إلقاء الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلقاء بيان الوزارة أمام النواب.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «طالبت وزير الأوقاف بمراعاة الأهالي الذين يملكون منازل مقامة على أرض وقف»، مشيرا إلى أن عمال النظافة في المساجد يعانون من التهميش والرواتب المتدنية.

وطالب الألفي وزارة الأوقاف باستغلال أراضي «الوقف» في إقامة مدارس ومشروعات زراعية تخدم الفلاحين، مستنكرا عدم استغلال أراضي الأوقاف بالشكل الأمثل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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