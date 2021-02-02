شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر: أمطار غزيرة ورعدية ابتداء من الأربعاء.. والسفر لهذه المحافظات خطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة ابتداء من الأربعاء حتى الجمعة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «حالة من عدم الاستقرار ابتداء من الأربعاء حتى الجمعة، حيث تبدأ بأمطار من متوسطة إلى غزيرة على غرب مطروح والسلوم، وأمطار متوسطة على الإسكندرية مساء غد»، مشيرا إلى أن سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ستتعرض لأمطار رعدية كونها مناطق جبلية.

وأكملت «كميات الأمطار ستزداد الخميس والجمعة لتشمل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مع نشاط الرياح في الوقت ذاته»، مناشدة المواطنين بعدم السفر خاصة إلى محافظات البحر الأحمر وسيناء كون الأمطار قد تصل فيها إلى حد السيول.