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لهو كاد ينتهي بجريمة.. إصابة شاب في مشاجرة داخل نادٍ رياضي بالعياط

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة القبض على المتهمين بالاعتداء على شاب داخل أحد الأندية بمركز العياط، الثلاثاء.

تلقى العميد محمد عطوية مأمور مركز العياط إشارة من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصاب داخل ناد.

وكشفت التحريات وقوع مشاجرة بين عدد من الشباب إثر مباراة كرة قدم داخل الملعب، وأسفرت عن إصابة شاب بجروح قطعية بالرأس.

انتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ، وتمكنت من ضبط المتهمين بارتكاب الواقعة، واقتيادهم إلى ديوان القسم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مدير أمن الجيزة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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