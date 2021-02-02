شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندى: البعض يخاف من كاميرات المراقبة أكثر مما يخاف الله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الحياء ليس معناه الاستحياء من الناس فقط، لكن يجب أن تستحي من الله، موضحا: «البعض يرتكب الكثير من الموبيقات ويخوض في الأعراض دون أن يراه الناس، لكنه لا يخاف الله».

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الثلاثاء: «البعض يخاف من كاميرات المراقبة أكثر مما يخاف من ربنا، تلاقيه ماشى مظبوط في الشارع، ويعمل الشغل بضمير عشان الكاميرا، وبعيدا عنها يفعل ما يشاء، دون خوف من الله، وهذا يقدح في العقيدة، كل واحد لازم يسأل نفسه مين إللى نخاف منه الكاميرا ولا ربنا».