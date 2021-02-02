شكرا لقرائتكم خبر عن الخبراء الروس ينهون مراجعة إجراءات تأمين مطار الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت اليوم الثلاثاء اعمال المراجعة الروسية لاجراءات الامن والسلامة لمطار الغردقة الدولي والتي قام بها ٨ من خبراء الامن والطيران الروس منذ الخميس الماضي وشملت مختلف انحاء المطار بمشاركة فيكتور فوروبايف القنصل الروسي العام بالغردقة.

وتمت المعاينة والاطلاع على اخر إجراءات الأمن والسلامة المتبعة داخل صالات السفر والوصول وإجراءات تأمين الحقائب والمسافرين والسبور والاسوار والتأكد من تواجد رجال الأمن في الأماكن المخصصة لهم، والإجراءات الاحترازية التي تتبعها سلطات الطيران لحماية المسافرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتم تقسيم خبراء الامن والطيران الروس إلى مجموعنين للقيام بالمهام المختلفة في الوقت المحدد ومتابعة عمل كاميرات المراقبة والكاميرات البيومترية وعدم وجود أي مخلفات تعوق عمليات الإقلاع والهبوط بالاضافة إلى منظومة كاميرات مراقبة أمنية ونظام تحكم إلكترونى بالأبواب بإجمالى 486 كاميرا وزيادة السعة التخزينية للكاميرات، ومنظومة إضافية للكشف الأوتوماتيكى لمنطقة سيور نقل الحقائب وتطوير منظومة الإنذار وإطفاء الحريق التلقائى، بالإضافة إلى تركيب بوابة بيومترية إضافية بمنطقة Sorting Area وأجهزة الكشف عن المتفجرات.

واطلعت اللجنة على أخر إجراءات الأمن والسلامة المتبعة داخل صالات السفر والوصول وإجراءات تأمين الحقائب والمسافرين والتأكد من تواجد رجال الأمن في الأماكن المخصصة لهم وكذلك متابعة تفتيش الركاب والحقائب.

ومن المقرر مغادرة اللجنة الغردقة إلى روسيا غدا الاربعاءواعداد تقرير شامل عن زيارة ورفعه للرئيس الروسي لاتخاذ قرار في هذا الشان.