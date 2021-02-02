شكرا لقرائتكم خبر عن «مهندسي الإسكندرية» تصدر بيانًا بشأن إزالة منشآت النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت نقابة المهندسين بالاسكندرية بيانا رسمياً، الثلاثاء، وضحت فيه موقفها من أحداث الأمس بشأن إزالة البروجلات الخشبية وخدمات الشاطئ في نادى المهندسين بسابا باشا ودون التزام جهة الإدارة بأية إجراءات إدارية لتنفيذ هذا الأمر، بحسب البيان.

وأكدت النقابة في بيانها أنها اتخذت قبل تنفيذ خطة التطوير كافة الإجراءات الرسمية الواجبة لتطوير شاطئ المهندسين ليليق بقيمته للمهندسين المصريين وليمثل مظهراً جمالياً بالمدينة وقدرها الحضاري دون تجاوز في اعتراض الرؤية لكورنيش الإسكندرية (مثل الكثير غيرهم ) ومن مظلات خشبية خفيفة قابلة للحل والتركيب.

وأفادت نقابة المهندسين بالإسكندرية في بيانها أنها مؤسسة وطنية تحترم القانون وأنها قد اتخذت كافة الإجراءات الرسمية والقانونية تجاه هذا الفعل حماية لحقوقها وحقوق مهندسيها.

إزالة مبانى مخالفة بنادى المهندسين بكورنيش الاسكندرية- صور

إزالة مبانى مخالفة بنادى المهندسين بكورنيش الاسكندرية- صور

إزالة مبانى مخالفة بنادى المهندسين بكورنيش الاسكندرية- صور

إزالة مبانى مخالفة بنادى المهندسين بكورنيش الاسكندرية- صور