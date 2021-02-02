شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دورهم البطولي في مونديال اليد.. مسعف ينقذ حياة لاعب ابتلع لسانه ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد أيام قليلة من تكريم رجال الإسعاف المشاركين في بطولة العالم لكرة اليد، وخاصة على حسن تصرفهم في واقعة «قميص» نجم المنتخب أحمد الأحمر، الذي تمزق أكثر من مرة خلال المباراة وقام المسعف المتواجد باصلاحه حتى يستكمل اللاعب المبارة.

من جديد يعود المُسعون للصدارة ولكن هذه المرة من محافظة بني سويف، حيث صادف مرور المُسعف محمود محمد إسماعيل مشرف قطاع شمال محافظة بني سويف بهيئة الإسعاف، مبارة كرة بين فريق إهناسيا الرياضي ونظيره «أبوكساه» بدوري القسم الثالث، بملعب الساحة الشعبية في إهناسيا ببني سويف، حيث شهدت المباراة اصطدام لاعبين أثناء المباراة وسقطا أرضا أحدهما فاقدا للوعي، وما هي إلا لحظات وتعامل مع مصاب منهم وتم إنقاذه من موت محقق جراء ارتخاء بالعضلات نتيجه فقدان الوعي الذي ادي بطبيعه الحال إلى سقوط اللسان للخلف وهو المعروف لدى العامة بابتلاع اللسان مما أدى إلى انسداد المجري الهوائي وعدم وصول الأكسجين للدم وهو حالة خطرة تؤدي إلى الوفاه حيث انسداد مجري الهواء يؤدي إلى ايقاف التنفس وتحتاج للتدخل الفوري وتم التعامل وإنقاذ اللاعب وعمل الإسعاف الأولي له وتثبيت كسر الأنف ونقلة إلى أقرب مستشفى.

هذا العمل البطولي دفع الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، اليوم الثلاثاء، لتكريم المسعف «محمود إسماعيل» مشرف قطاع شمال بني سويف، لتكريمه بمنحه «شهادة تقدير ودرع» على تفانيه في عمله، وتدخله لإنقاذ حياة لاعب «أبتلع لسانه» أثناء مباراة كرة قدم بدوري القسم الثالث ببني سويف.

وقال الدكتور أشرف يعقوب، مدير فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، إن تصرف المسعف خلال المباراة، وكذلك فريق الإسعاف المكلف بتأمين مباراة «إهناسيا وأبوكساة» بدوري كرة القدم بالقسم الثالث، والتي جرت بملعب الساحة الشعبية في إهناسيا؛ كان رائعا، حيث شهدت المباراة تعرض لاعب من فريق إهناسيا لإصابة شديدة عقب إصطدامه بآخر من فريق أبوكساة، وتعامل معه على الفور مشرف قطاع شمال بني سويف، أثناء تواجده بملعب المباراة السبت الماضي.

وأشار مدير فرع الإسعاف ببني سويف، إلى أن رئيس الهيئة دعا مشرف قطاع شمال بني سويف، لتكريمه بمقر الهيئة بالقاهرة، عقب تناول وسائل الإعلام للواقعة والإشادة بها، ومنحه شهادة تقدير، لتفانيه في العمل، مؤكدًا أن ما يقوم به رجال الإسعاف يعد نموذجا يحتذى به في الأمانة والإخلاص في أداء واجبات ومهام العمل بطريقة مهنية يشهد بها الجميع.

ونشر نادي إهناسيا الرياضي برئاسة حسن بدوي، على صفحته بـ«فيسبوك» منشورا يشيد اخصائي إصابات الملاعب بالفريق، لتعامله السريع مع لاعب الفريق، الذي أجريت له عملية جراحية، الأحد، بأحد مستشفيات بني سويف.