شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم مسابقة لاختيار الأمهات المثاليات في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة بني سويف «وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بالديوان العام» عن تنظيم مسابقة الأم المثالية لتكريم الأمهات العاملات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمجالس القروية التابعة لها ومديريات الخدمات.

حيث أوضحت شيماء كرم رئيسة وحدة شؤون المرأة، أن المسابقة تنظمها المحافظة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، بهدف تعظيم دور الأم العاملة، خاصة في ظل الظروف الراهنة، مشيرة إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بتشكيل لجنة برئاسة السيد السكرتير العام وعضوية مديري( وحدة شؤون المرأة، شؤون الإعاقة،الشؤون القانونية،الشؤون المالية والمتابعة والتفتيش المالي والإداري والموارد البشرية) بديوان عام المحافظة.

وتتولى اللجنة فحص ملفات المتقدمات لاختيار الفائزات من بينهن طبقاً لمعايير محددة وبحسب الشروط المقررة للتقديم في المسابقة أن تكون إحدى العاملات بديوان عام المحافظة أو الوحدات المحلية التابعة أو مديريات الخدمات ولا يقل سن الأم عن 50 سنة وأن تكون الأم متميزة في أداء عملها وأدت رسالتها تجاه أبنائها واستطاعت تشجيع أبنائها في الحصول على فرص عمل أو دراسات عليا وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء... (وتُستثنى من هذا الشرط العاملات بالوحدات المحلية القروية «4 أبناء فقط») وفي حالة وجود إعاقة لأحد أبنائها استطاعت دمجه بالمجتمع واهم الأوراق المطلوبة طلب باسم السيد السكرتير العام للمحافظة للتقدم للمسابقة موضح فيه الاسم، مكان العمل، طبيعة الوظيفة، ومحل الإقامة، ورقم التليفون، وتسرد في الطلب قصة كفاحها وصورة بطاقة الرقم القومي وصور من شهادات ميلاد الأبناء واثبات قيد الأبناء من المدرسة أو الجامعة أو شهادات التخرج وإقرار الحالة الاجتماعية من جهة العمل مختوم وموثق من جهة العمل وبيان حالة وظيفية موثق ومختوم من جهة العمل وعدد 2 صورة شخصية حديثة للأم المتقدمةوصورة من شهادة التأهيل في حالة الأم من ذوي الإعاقة أو أم لأحد الأبناء من ذوي الإعاقة وإقرار قانوني من المتقدمة بعدم وجود صلة قرابة بين أي عضو من أعضاء اللجنة المكلفة بفحص وتقييم ملفات المتقدمات وعلى أن يتم استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة وتقديمها بمكتب وحدة شؤون المراة بديوان عام المحافظة كورنيش النيل بمدينة بني سويف ،حيث يستمر تلقى الطلبات من اليوم وحتى يوم 28 فبراير2021 وسيتم الإعلان عن الفائزات في 10 مارس المقبل، على أن يتم تكريم الأمهات الفائزات خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية في 16 مارس القادم في إطار احتفالات المحافظة بعيد الأسرة.