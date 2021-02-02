شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 7 منشآت خالفت إجراءات كورونا خلال حملة على «بشائر الخير» في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد محافظة إلا اليوم الثلاثاء، أكبر حملة أمام الموقف الجديد وببشاير الخير 1و2 بنطاق حي غرب، للتأكد من التزام أصحاب المحال والمقاهي والمطاعم باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حفاظاً على صحتهم وسلامة المواطنين المترددين عليهم.

قالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب: إن الحملة أسفرت عن إغلاق 3 مقاهي و4 محال تجارية وتحصيل 28ألف جنية غرامات للمخالفين سواء لعدم الالتزام بارتداء الكمامة أوغرامات مخالفة الاشتراطات البيئية والأمن الصناعي أوعدم الالتزام بضوابط النظافة العامة والتعدي على حرم الطريق العام.

وأضافت رئيس الحي، نه تم التحفظ على 17 حالة إشغال طريق معيقة لحركة المرور والمارة، وتحرير 14 محضر لعدم التزام المنشأٓت بالأمن الصناعي وتامين بيئية العمل والنظافة العامة.

وشدد مسؤولي الحملة على ضرورة التزام المحال والمقاهي بالاشتراطات الصحية والبيئية وارتداء الكمامات وإتاحة المعقمات والمطهرات لمرتادي المقاهي وتوفير صناديق القمامة وإلزام أصحاب المقاهي بعدم افتراش حرم الطريق العام والالتزام بنظافة الشارع.

فى حملة على " بشائر الخير" بالاسكندرية.. غلق 7 منشأت خالفت إجراءات مواجهة كورونا

فى حملة على " بشائر الخير" بالاسكندرية.. غلق 7 منشأت خالفت إجراءات مواجهة كورونا

فى حملة على " بشائر الخير" بالاسكندرية.. غلق 7 منشأت خالفت إجراءات مواجهة كورونا

فى حملة على " بشائر الخير" بالاسكندرية.. غلق 7 منشأت خالفت إجراءات مواجهة كورونا

فى حملة على " بشائر الخير" بالاسكندرية.. غلق 7 منشأت خالفت إجراءات مواجهة كورونا

فى حملة على " بشائر الخير" بالاسكندرية.. غلق 7 منشأت خالفت إجراءات مواجهة كورونا