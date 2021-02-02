شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض الأسر المشاركة في «برنامج المتغيرات المناخية» جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح وكيل الوزارة محمد صحصاح، رئيس مدينة البياضية، معرضًا للأسر المشاركة في برنامج المتغيرات المناخية، والعاملين بقرية البغدادي، حيث تم تجهيز مقر المعرض خلال ٤٨ ساعة تنفيذا لتعليمات محافظ الأقصر بتقديم الدعم الكامل لهن.

وبحسب بيان، الثلاثاء، اشتمل المعرض على المنتجات من ملابس ومنتجات يدوية وأعمال كروشيه كما اشتمل على استعداد العديد من السيدات لتصنيع بعض المنتجات الخاصة.

والتقى رئيس مجلس مدينة البياضية بالسيدات في لقاء مفتوح وأبدى استعداد المدينة والمحافظة لتقديم كافة التسهيلات الخاصة لهن حتى يواصلن الانتاج وبيع معروضاتهن، كما قدّمت السيدات الشكر لوزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر على دعمهما لهن.

ورافق رئيس المركز خلال الافتتاح كلا من مصطفى على رئيس قرية البغدادي، ومحمد المخرج سكرتير القرية، ولفيف من أبناء القرية.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والخاصة بتقديم كافة سبل الدعم والمساعدات المطلوبة لصالح السيدات العاملات بمركز المتغيرات المناخية بالبغدادي، حيث تم تحديد موقع بقرية البغدادي لصالح إقامة معرض للأسر المشاركة وكذا الراغبين في عرض منتجاتهن.