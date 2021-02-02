شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض الأسر المشاركة في «برنامج المتغيرات المناخية» جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح وكيل الوزارة محمد صحصاح، رئيس مدينة البياضية، معرضًا للأسر المشاركة في برنامج المتغيرات المناخية، والعاملين بقرية البغدادي، حيث تم تجهيز مقر المعرض خلال ٤٨ ساعة تنفيذا لتعليمات محافظ الأقصر بتقديم الدعم الكامل لهن.
وبحسب بيان، الثلاثاء، اشتمل المعرض على المنتجات من ملابس ومنتجات يدوية وأعمال كروشيه كما اشتمل على استعداد العديد من السيدات لتصنيع بعض المنتجات الخاصة.
والتقى رئيس مجلس مدينة البياضية بالسيدات في لقاء مفتوح وأبدى استعداد المدينة والمحافظة لتقديم كافة التسهيلات الخاصة لهن حتى يواصلن الانتاج وبيع معروضاتهن، كما قدّمت السيدات الشكر لوزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر على دعمهما لهن.
ورافق رئيس المركز خلال الافتتاح كلا من مصطفى على رئيس قرية البغدادي، ومحمد المخرج سكرتير القرية، ولفيف من أبناء القرية.
ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والخاصة بتقديم كافة سبل الدعم والمساعدات المطلوبة لصالح السيدات العاملات بمركز المتغيرات المناخية بالبغدادي، حيث تم تحديد موقع بقرية البغدادي لصالح إقامة معرض للأسر المشاركة وكذا الراغبين في عرض منتجاتهن.
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