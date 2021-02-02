شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: دخول 42 قرية في الصف وأطفيح حيز التطوير ضمن مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن دخول 42 قرية بمراكز ومدن الصف وأطفيح حيز التطوير في اطار تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية وهى المبادرة التي تستهدف تطوير 1500 قرية داخل 51 مركزا إدارياً على مستوي محافظات الجمهورية.

أكد محافظ الجيزة أن القيادة السياسية تولي اهتمامآ بالمبادرة لما لها من أهمية في تحقيق التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية من كافة الجوانب الخدمية وذلك لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.

وأضاف أن محافظة الجيزة لها نصيب كبير من مبادرة تطوير قري الريف المصري حيث يبلغ عدد القري بالمرحلة الأولى 22 قرية بمركز أطفيح و20 قرية بمركز الصف وسوف يتبع ذلك عدداً من القري الأخرى بمراكز المحافظة بالمراحل المقبلة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال مؤتمر تم تدشينه بمدرسة الشهيد إسلام عبدالله الإعدادية بنين بقرية الفهميين بمركز الصف لإطلاق اشارة البدء في فعاليات التطوير للقري.

حيث أكد المحافظ أن أعمال الإشراف والتخطيط والتنفيذ لكافة المشروعات التي تضمها المبادرة ستتم تحت إشراف من المنطقة المركزية العسكرية الأمر الذي يدعو للإطمئنان بأن الأعمال سوف تنتهى بجودة عالية ووفقا للتوقيتات المحددة وبتأمين كامل من وزارة الداخلية ممثلة في قطاع أمن الجيزة.

كما أضاف المحافظ أنه تم حصر إحتياجات القري المدرجة بالمشروع من خلال لجنة تم تشكيلها مسبقاً برئاسة السيد نائب المحافظ للمراكز والمدن والتي تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية للتخطيط المحلي بالمحافظة وذلك لتوصيف الوضع الراهن في كافة القطاعات التنموية بقري الصف وأطفيح ورصد إحتياجتهم لدعمها بخدمات أفضل ولإحداث تطوير شامل بهما والوصول إلى خطة تنمية متكاملة.

بالإضافة إلى أنه تم إعداد خرائط توضيحية ومعلومات دقيقة بحصر أعداد السكان وشبكات المرافق المتواجدة وقطع الأراضي الفضاء بالمراكز المشار اليها وجهات الولاية لها كإجراء إستباقي في حال الإحتياج لإنشاء منشأت خدمية للمواطنين بإحدي القرى.

وأشار أن الأعمال لن تقتصر فقط على إستكمال البنية التحتية من مياة وصرف صحى وكهرباء وغيرها، بل ستشمل كافة مناحى التنمية مما يكفل النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية ومشروعات التنمية الإقتصادية والخدمات الإجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية .

وقد شهد اللقاء حوار مجتمعي مع أهالي مركزي الصف وأطفيح للإستماع إلى المشاكل التي تعاني منها المراكز والقري وطرح مقترحات في أعمال التطوير لمراعاتها أثناء التنفيذ .

وعقب اللقاء حرص المحافظ ومرافقوه على تفقد القرية التي امر الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقامتها بدلاً من المساكن المنهارة لمواطنى قرية الديسمى بالصف والجارى إنشاءها بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.