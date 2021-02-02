شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه القناة»: بدء اختبارات التوظيف لوظائف الهندسة والعلوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة عن بدء اليوم اختبارات التوظيف للاعلان رقم (2) لسنة 2020 المرحلة الاولى لوظائف الهندسة والعلوم بنظام الاونلاين بمركز التدريب المطور للشركة بميدان مصطفى كامل في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى نحو التحول الرقمي.

وأشار إلى أنه تعد التجربة الاولى لشركة محافظات القناة في اجراء الاختبارات بنظام الاونلاين لكافة التخصصات، وتوفير عنصر بشري مهم جدًا لاستلام المشروعات الجديدة لدى الشركة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع المتخصصين في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بقطاعات الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات لاستخدام المنصة الإلكترونية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وتقديم الدعم الفني المطلوب والتأكيد على مراجعة نظام الاختبارات، وان شركة مدن القناة قد اتخذت خطوات كبيرة في تهيئة البنية التحيتة وانشاء مركز تدريب متطور يتلاءم وسياسة وزارة الاسكان والشركة القابضة لمياه الشرب نحو التحول الرقمي.

وأكد رئيس الشركة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم التطهير والتعقيم الكامل لقاعات الاختبارات، وكذلك تطهير وتعقيم القاعات بعد انتهاء كل لجنة، بالإضافة إلى أن ارتداء الكمامة شرط أساسى لدخول الاختبارات، وقياس درجات الحرارة للسادة المتقدمين للاختبارات.

وفى سياق متصل، أكد ممثلى قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أن إجراء تجربة الاختبارات الاونلاين بشركة مدن القناة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الشركات التابعة للشركة القابضة واستخدام المنصة الالكترونية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لكافة الوظائف المعلن عنها، والذين اشادوا بمستوى التنظيم للجان الإختبارات وتجهيزها بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة، والاجراءات الاحترازية المتبعة داخل لجان الاختبارات.