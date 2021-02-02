شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعاون الدولى تبرز الجانب الأخر من حياتها داخل المطبخ وحبها لإعداد الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عن جانب آخر من حياتها بعيداً عن الحياة العملية التى دائماً ما تظهر فيها خلال حضورها للمؤتمرات والمحافل الدولية، والتى ظهرت فيها داخل المطبخ لمشاركة متابعيها بعض الوجبات التى قامت بإعدادها.

وسردت وزيرة التعاون الدولى، فى منشورها الذي وثقته بصورة ترتدي فيها ملابس الطهي وداخل المطبخ، قصة عشقها لإعداد الطعام، وقالت "طوال حياتي كنت أشاهد والدتي تقوم بأعداد الطعام داخل المطبخ، ومع مرور الوقت أردكت انها كنت تقوم بإعداد الطهي ويرافقها حبها لعائلتها"، وأضافت "علمتنى والدتى ان الطهي لا يتعلق فقط بالمكونات او الوصفات، بل يتعلق بالحب، الجميع يقوم بالطهي، وكل شخص لديه القدرة والإمكانية أن يكون طباخاً ماهراً، أفعل دائماً اى شئ بالحب".

وكانت قد نشرت منصة FDI Intelligence التابعة للجريدة المالية العالمية Financial Times، مقالا مشتركًا للدكتورة رانيا المشاط، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، يلقي الضوء لأول مرة على تفاصيل التعافي الأخضر في مصر، والجهود والسياسات التي تطبقها الحكومة المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، سرد المشاركات الدولية، والذي تسعى وزارة التعاون الدولي، من خلاله للترويج لقصص مصر التنموية، والشراكات الدولية المنفذة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.



رانيا المشاط