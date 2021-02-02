شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء توضح مواصفات حجاب المرأة ومتى يمكن أن تكشف جزءا من جسدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت دار الإفتاء المصرية مواصفات حجاب المرأة وطرق لِبْسها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، موضحة أن حجاب المرأة المسلمة واجب ديني إذا بَلَغت سن التكليف، فيجب عليها أن تستر كامل جسدها ما عدا وجهها وكفيها، ويجوز لها أن تكشف شيئًا من جسدها غير الوجه والكفين للحاجة أو للضرورة؛ كالكشف عند الطبيب مثلًا.

ولا يشترط أن تكون ثياب المرأة سوداء اللون أو ما يقارب السواد من الألوان القاتمة، بل يجوز للمرأة أن تلبس من أنواع الثياب وألوانها ما تشاء، بشرط أن يستر الجَسَد، ولا يُتَعَمَّد فيه إبراز مفاتن المرأة.