شكرا لقرائتكم خبر عن صدور كتاب "ما الخطابة".. أحدث مؤلفات وزير الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن صدور كتاب "ما الخطابة"، للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ضمن سلسلة (ما) التى تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب كمشروع معرفى يتضمن أنواعًا عديدة من المعرفة فى مختلف المجالات العلمية والاجتماعية والفكرية فى إطار بناء الشخصية المصرية.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن الكتاب يلقى الضوء على تاريخ الخطابة من العصر الجاهلى إلى عصر صدر الإسلام فالعصر الأموى فالعصر العباسى ثم العصر الحديث ، والكتاب يتضمن نماذج مختارة تعبر عن حال الخطابة فى كل عصر من هذه العصور ؛ سعيًا لتقديم زاد علمى ومعرفى وثقافى يسهم فى صقل معارف المتلقى وملكته الأدبية والبيانية.