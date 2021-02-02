شكرا لقرائتكم خبر عن صدور كتاب "ما الخطابة".. أحدث مؤلفات وزير الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن صدور كتاب "ما الخطابة"، للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ضمن سلسلة (ما) التى تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب كمشروع معرفى يتضمن أنواعًا عديدة من المعرفة فى مختلف المجالات العلمية والاجتماعية والفكرية فى إطار بناء الشخصية المصرية.
وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن الكتاب يلقى الضوء على تاريخ الخطابة من العصر الجاهلى إلى عصر صدر الإسلام فالعصر الأموى فالعصر العباسى ثم العصر الحديث ، والكتاب يتضمن نماذج مختارة تعبر عن حال الخطابة فى كل عصر من هذه العصور ؛ سعيًا لتقديم زاد علمى ومعرفى وثقافى يسهم فى صقل معارف المتلقى وملكته الأدبية والبيانية.
وكانت وزارة الأوقاف أكدت في بيان اليوم، أن إصدارات الأوقاف المؤلفة والمترجمة بلغت (182) مؤلفًا ومترجمًا، حيث تم إصدار (78) كتابًا فى قضايا تجديد الفكر الدينى من أهمها : (نحو تجديد الفكر الدينى – نحو تفكيك الفكر المتطرف – خطورة التكفير والفتوى بدون علم – بناء الشخصية الوطنية – فقه السيرة النبوية قراءة جديدة – الدين والدولة – مشروعية الدولة الوطنية – قضايا التجديد والمواجهة – موسوعة الدروس الأخلاقية – حديث الروح – نحو خطاب عقلانى رشيد – القدس والمواثيق الدولية – مائة خطبة عصرية فى قضايا الساعة).
كما تم طباعة (104) كتب مترجمة إلى اللغات الأجنبية خلال خمس سنوات من أهمها : (الفهم المقاصدى للسنة النبوية وترجم إلى (14) لغة – نحو تجديد الفكر الدينى وترجم إلى (13) لغة – حماية الكنائس فى الإسلام وترجم إلى (13) لغة – فقه الدولة وفقه الجماعة وترجم إلى (10) لغات – مفاهيم يجب أن تصحح وترجم إلى (7) لغات – الدين والدولة وترجم إلى (5) لغات – ضلالات الإرهابيين وتفنيدها وترجم إلى (لغتين) – كما تم ترجمة معانى القرآن الكريم إلى اللغة (الأوردية).
وتم إصدار (30) كتابًا ضمن سلسلة “رؤية” للفكر المستنير ، وعدد (8) كتب مترجمة ضمن سلسلة “رؤية” المترجمة إلى اللغات الأجنبية ، وعدد (4) كتب ضمن سلسلة “رؤية” للنشء بالتعاون بين وزارة الأوقاف ممثلة فى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الثقافة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للكتاب.