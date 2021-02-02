شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الراهب أنجيلوس آفا مينا بدير مار مينا فى مريوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توفي اليوم الراهب القمص أنجيلوس آفا مينا أحد شيوخ دير الشهيد مارمينا العامر بدريوط قضى في الرهبنة 45 عامًا.

ونعي الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي، وفاة الراهب قائلا،

نياحا لروحه الطاهرة في حضن القديسين إبراهيم وإسحق ويعقوب وتعزيات السماء لأبينا نيافة الأنبا كيرلس آفا مينا ولمجمع الدير العامر ولمحبيه ويصلى على جثمانه الطاهر اليوم بعد وصوله إلى الدير.

والاسم العلماني للراهب القمص أنجيلوس آفا مينا: فتحي جرجس خليل

ولد في 11/1/ 1948. بشطب أسيوط

وعمل موظفا بهيئة المواصلات السلكية

وترهب بدير الشهيد مار مينا بمريوط في 11/27/ 1976الدفعة السادسة وهو الراهب التاسع بالدير.

سيم قسا في 1/20 / 1996 ثم قمصا في 3/11/ 2007 .

وتنيح في 2 فبراير 2021