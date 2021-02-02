شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا 45 رحلة جوية لنقل 4518 مسافر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير مصر للطيران غداً الأربعاء 45 رحلة جوية بمعدل 31 رحلة دولية إلى كل من بغداد، الرياض، لاجوس، الدوحة، الدمام، لندن، باريس، اسطنبول، امستردام، روما، نيويورك، ميلانو، دبى، جدة، المدينة المنورة، الخرطوم، البحرين، عمان، الشارقة، مسقط، أديس ابابا، و11 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4518 راكب.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت فى تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار فى حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه، وذلك فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.