شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة الأوقاف الدعوية بدولة السودان تصل ولاية النيل الأبيض.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت عصر اليوم الثلاثاء، قافلة الأوقاف الدعوية من الأئمة والواعظات إلى ولاية النيل الأبيض جنوبي دولة السودان الشقيقة، وكان في استقبال القافلة بمدينة عسلاية بولاية النيل الأبيض على حمد محمد مدير مكتب والي ولاية النيل الأبيض، والشيخ بلال ضو البيت أمين عام جمعية القرآن الكريم، والدكتور محمد عبد الرحمن نائب الأمين العام لجمعية القرآن الكريم ، والدكتور محمد محمود الخليفة مدير عام الأوقاف بالولاية ، وأمل ياسين سر الختم مدير عام الحج والعمرة بالولاية وعدد من الدعاة السودانيين.

وذكر بيان لوزارة الأوقاف اليوم، أن قافلة الأوقاف تضم كلا من الدكتور عمرو الكمار، والشيخ محمد رجب، والواعظة عبير أنور ، والواعظة دينا الجدامي ، والدكتور الزبير محمد علي مدير مركز التحصين الفكري بالخرطوم وعدد من الأئمة السودانيين وعدد من الواعظات السودانيات.

جدير بالذكر أن القافلة ستستمر لمدة 6 أيام بولايتي النيل الأبيض وشمال كردفان ، ومن المقرر أن يقيم الوفد عددًا من الفعاليات الدعوية والمحاضرات والندوات واللقاءات مع القيادات الدينية والمسئولين في هاتين الولايتين.

والتقى نصر الدين مفرح، وزير الشئون الدينية والأوقاف السودانى، أمس الاثنين وفد القافلة الدعوية المشتركة بين مصر والسودان، اليوم الإثنين، فى حضور سفير مصر فى السودان السفير حسام عيسى، ويضم وفد الأئمة، 6 أئمة ودعاة، و5 داعيات وواعظات، و 15 من الائمة والدعاة والواعظات من السودان، ليشكلوا قافلة دعوية مشتركة ستجوب عدة ولايات سودانية، خلال الأيام المقبلة، حيث تُقيم عددا من الفعاليات الدعوية والمحاضرات واللقاءات مع القيادات الدينية والمسئولين في تلك الولايات.

وأكد وزير الأوقاف السودانى، أن الإسلام أعاد للمرأة حقوقها، وساوى بينها وبين الرجل في كل مناحي الحياة، مؤكدا أهمية قيمة الوطن، الذي يعيش فيه من هو مختلف معنا، ومن ثوابت الوطن احترام الآخر، لذلك علينا الاجتهاد دائما لإيصال رسالة عن علاقة الوطن بالمواطن، حتى يعرف الجميع كيفية تطبيق منهج الله في الأرض، مطالبا الدعاة والأئمة بالتركيز في قافلتهم الدعوية على الكليات والمقاصد العامة في الدين، كقيمة السلام الاجتماعي، وتعظيم قتل النفس والتناحر، وضرورة التراحم والتكافل.