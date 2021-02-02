حى الدقى يشن حملة مكبرة لرصد المخازن والمصانع والورش أسفل العقارات

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القاهرة - سامية سيد - شن حى الدقى بمحافظة الجيزة، حملة مكبرة لرصد وحصر المخازن والمصانع والورش أسفل العقارات، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، للعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق والتشميع.

وتأتى الحملة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، وتستهدف مراجعة المرخص من الورش والمصانع أسفل العقارات لاستيفاء اشتراطات الحماية المدنية حفاظا على أرواح المواطنين بالتنسيق مع شرطه المرافق والإدارة العامة للحماية المدنية.

كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد أن طلب التصالح الخاص بعقار فيصل المحترق قوبل بالرفض، نظرا لمخالفته شروط التصالح علي البناء المخالف، مشيرا إلى أن العقار مخالف وصادر بحقه قرار إزالة.

وأضاف محافظة الجيزة أنه تم إخلاء العقار المجاور للمحترق، وتم غلق 3 عقارات أخرى، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة من كلية الهندسة، التي أكدت أنه لا يوجد خطورة على الدائرى من انهيار العقار.

وأكد المحافظ أن المحافظة لن تتدخل لإطفاء عقار فيصل وسوف ننتظر أن يتم إطفاء النيران من نفسها، وأنه لا يوجد آى ميل في العقار حتى الآن.

وقال المحافظ إنه حول الموظفين والمهندسين والفنيين بحي كرادسة التابع لها العقار إلى التحقيق، لمعرفة كواليس تشييد هذا العقار المخالف.

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شكل لجنة هندسية لمعاينة فيصل المحترق، لبيان مدى تضرر العقار بالحريق وتأثير على السلامة الإنشائية للعقار، وكذلك العقارات المحيطة، وإعداد تقرير تفصيلى بذلك، باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حياة المارة والسكان بالعقارات المجاورة.