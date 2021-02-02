شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يعلن بدء تطعيم الأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية للقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزير التعليم العاليأكد الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المستشفيات الجامعية والمتحدث باسم وزارة التعليم العالى، قرار وزير التعليم العالي ببدء تطعيم الأطقم الطبية فى المستشفيات الجامعية للقاح كورونا، ضمن خطة الوقاية من الفيروس.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، فى تصريح لـ ”الخليج 365” إلى أن هناك 4 جامعات بدأت فى التطعيم وهى الإسكندرية وحلوان والمنصورة وطنطا، لافتا إلى أنه يتم التسجيل الدور الأطقم الطبية للحصول على لقاح كورونا.

وذكر امين المستشفيات الجامعية أن عمليات تسجيل الحصول على لقاح فيروس كورونا تتم داخل إدارة المستشفيات الجامعية بصورة مباشرة ومن ثم توفير اللقاح وتطعيم الأطقم الطبية، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد الانطلاق نحو تطعيم باقى الفرق الطبى على مستوى جميع المستشفيات الجامعية.

كان الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، قال إن إذا مر 10 أيام بعد آخر عرض لفيروس كورونا "كوفيد19" يستطيع المصاب بمزاولة حياته، فإن المصاب بفيروس كورونا يستطيع ممارسة حياته بشكل طبيعي، مشددًا على أن هذا التصريح تم نقله عن منظمة الصحة العالمية.

وشدد "عبد الغفار"، على أن زوال أعراض كورونا خلال أيام لا يجعلنا نحتاج إجراء فحوصات طبية مرة أخرى عقب الـ10 أيام.

وتابع: "جميع الأعراض الخاصة بفيروس كورونا من كحة وبرد وصداع وأعراض الجهاز الهضمى والتنفسى تزول خلال الـ10، ماعدا افتقاد حاسة الشم والتذوق والتي تأخذ فترة أطول من 10 أيام.

وقال إنه لا يوجد ما يسمى بالأعراض الجديدة لكوفيد 19، معقبا: "فى المرحلة الأولى للفيروس كانت معرفتنا للفيروس وأعراضه ضئيلة جدا.