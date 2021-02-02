شكرا لقرائتكم خبر عن مين اللى ميحبش إذاعة القرآن الكريم؟ ذكريات نجوم أشهر محطة مصرية فى ندوة الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف الخليج 365 في ندوة اليوم الثلاثاء عدد من كبار مذيعى إذاعة القرآن الكريم أحد أقدم وأعرق الإذاعات في مصر والوطن العربى، وهم كلا من :" وفاء إبراهيم مقدمة برنامج طلائع الإيمان، رضا عبد السلام مقدم برنامج سيرة ومسيرة، محمد عبد الحق مقدم برنامج منبر الفكر، كمال نصر الدين مقدم برنامج من المكتبة الإسلامية، محمد مصطفى يحيى مقدم برنامج قطوف من حدائق الإيمان وبرنامج سئل فأجاب"

وأكد مذيعى إذاعة القرآن الكريم خلال ندوة ”الخليج 365” التي تنشر لاحقا كاملة، أن الإذاعة مازالت في صدارة الإذاعات ولها مستمعيها وجمهورها داخل وخارج مصر، كما كشف المذيعين عن السمات الواجب توافرها فيمن يريد العمل مذيعا بشكل عام والعمل في إذاعة القرآن الكريم بشكل خاص.

وكان الدكتور حسن مدنى، رئيس شبكة القرآن الكريم، رفض في حوار لـ ”الخليج 365”، وصف البعض لإذاعة القرآن الكريم بأنها أصابها الجمود وعدم التطور، قائلاً: "نعمل وفق خطط يومية ونكون مستعدون لأى خبر أو حدث طارئ، كما أن لدينا خطط أسبوعية وخطط للمناسبات وخطة لمدة ثلاثة أشهر أو لدورة إذاعية، ونكون قادرين على تغيير هذه الخطة فى أى لحظة لتتناسب مع الحدث، فمثلا أزمة كورونا تعاملنا خلال الجائحة لتوضيح رؤية الدين بها، وكيفية التعامل مع الأوبئة من المنظور القرآنى والسنة وكيفية الوقاية من خلال توظيف كل البرامج فى ذلك، كما أننا حتى فى ظل جائحة كورونا لم نتخل عن الأمسيات الدينية بعد غلق المساجد فقدمناها من خلال ستديوهات الإذاعة".

وحول تصدر إذاعة القرآن الكريم الإذاعات أكد مدنى أنها التقارير التى يصدرها مركز بحوث الاستماع والمشاهدين والمستمعين، تؤكد ذلك، فالإذاعة مازالت فى الصدارة محليا وعالميا، كما أن الإذاعة تتلقى الكثير من الرسائل والتليفونات من دول العالم سواء بمقترحات أو إشادات بالإذاعة، قائلاً: "كم من إذاعات أنشئت باسم إذاعة القرآن الكريم إلا أن الإذاعة المصرية لها الصدارة فى العالم كله، وأنا شخصيا أستفيد يوميا من هذه البرامج".