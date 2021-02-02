شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تبدأ تطوير 42 قرية بمراكز الصف وأطفيح ضمن "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة واللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، وعدداً من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن دخول 42 قرية بمراكز ومدن الصف وأطفيح حيز التطوير فى إطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتنفيذ البرنامج القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية، وهى المبادرة التى تستهدف تطوير 1500 قرية داخل 51 مركزا إدارياً على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد محافظ الجيزة، أن القيادة السياسية تولى اهتمامآ بالمبادرة لما لها من أهمية فى تحقيق التنمية المستدامة، ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية من كافة الجوانب الخدمية، وذلك لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل، لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كافة القطاعات بالدولة.

وأضاف أن محافظة الجيزة لها نصيب كبير من مبادرة تطوير قري الريف المصري، حيث يبلغ عدد القري بالمرحلة الأولى 22 قرية بمركز أطفيح و20 قرية بمركز الصف، وسوف يتبع ذلك عدد من القري الأخرى بمراكز المحافظة بالمراحل المقبلة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال مؤتمر تم تدشينه بمدرسة الشهيد إسلام عبد الله الإعدادية بنين بقرية الفهميين بمركز الصف، لإطلاق إشارة البدء في فعاليات التطوير للقرى الذى شهد حضور نائبى محافظ الجيزة وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وأهالى مركزى الصف وأطفيح.

وأضاف المحافظ أنه تم حصر إحتياجات القرى المدرجة بالمشروع من خلال لجنة تم تشكيلها مسبقاً برئاسة نائب المحافظ للمراكز والمدن والتى تضم فى عضويتها كافة الجهات المعنية للتخطيط المحلي بالمحافظة، وذلك لتوصيف الوضع الراهن فى كافة القطاعات التنموية بقري الصف وأطفيح ورصد إحتياجتهم لدعمها بخدمات أفضل ولإحداث تطوير شامل بهما والوصول إلى خطة تنمية متكاملة، بالإضافة إلي أنه تم إعداد خرائط توضيحية ومعلومات دقيقة بحصر أعداد السكان وشبكات المرافق المتواجدة وقطع الأراضي الفضاء بالمراكز المشار اليها وجهات الولاية لها كإجراء إستباقي فى حال الإحتياج لإنشاء منشأت خدمية للمواطنين بإحدي القرى.

وأشار إلى أن الأعمال لن تقتصر فقط على استكمال البنية التحتية من مياة وصرف صحى وكهرباء وغيرها ، بل ستشمل كافة مناحى التنمية، مما يكفل النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية ومشروعات التنمية الإقتصادية والخدمات الإجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية .

وقد شهد اللقاء حوار مجتمعي مع أهالي مركزي الصف وأطفيح للإستماع إلي المشاكل التي تعاني منها المراكز والقري وطرح مقترحات في أعمال التطوير لمراعاتها أثناء التنفيذ .

وعقب اللقاء حرص المحافظ ومرافقوه علي تفقد القرية التى أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامتها بدلاً من المساكن المنهارة لمواطنى قرية الديسمى بالصف.