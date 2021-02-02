شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن امتحانات الثانوية العامة 2021.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر طلاب الثانوية العامة دفعة 2021 تفاصيل امتحانات الثانوية العامة، وكم فرصة امتحانية، وكيف يؤدى الطلاب الاختبارات، كأول دفعة للثانوية العامة ضمن نظام التقييم الجديد.

وتواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة، التى تعقد فى يونيو المقبل حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى، حيث كشفت مصادر مسئولة بالوزارة أن امتحانات الثانوية العامة سوف تعقد فى المدارس بشكل إلكترونى، مشددة على أنه لا مجال لعقدها فى أى مكان آخر مثل المنزل أو مراكز الشباب.

وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن العام الماضى فى ظل انتشار الموجة الثانية من كورونا استطاعت الوزارة عقد الامتحانات بنجاح دون أى مشكلات، وهذا العام سوف يؤدى الطلاب امتحاناتهم فى لجان سير لأن امتحانات الثانوية العامة لها طبيعة خاصة، بحيث يجب أن تخضع لرقابة صارمة لمنع أى محاولات غش لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ويقدم ”الخليج 365” فى الإنفوجراف التالى معلومات مهمة عن شكل الامتحان والأسئلة.



معلومات عن امتحانات الثانوية العامة



معلومات عن امتحانات الثانوية العامة



معلومات عن امتحانات الثانوية العامة