شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تتيح التسجيل بورش بنك المعرفة للتعرف على مكتبة إثراء المعارف الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: لجميع القراء والباحثين والطلاب في مصر، يمكنكم التعرف الآن على مكتبة إثراء المعارف الرقمية، والموضوعات المغطاة فيها، وكيفية تضييق نطاق بحثك للوصول للمحتوى المطلوب.

وتابع الوزير فى منشور له عبر صفحته الشخصية بفيس بوك: يمكن الإنضمام الآن إلى ورشة العمل من العبيكان وبنك المعرفة المصري: يوم السبت 6 فبراير الساعة 7 مساءً:

https://bit.ly/398IgNX

يوم الخميس 11 فبراير الساعة 8 مساءً:https://bit.ly/3qGyDMk





يوم السبت 13 فبراير الساعة 9 مساءً:https://bit.ly/3sIPIqH





يوم الخميس 18 فبراير الساعة 7 مساءً:https://bit.ly/2Mf5HvF





يوم السبت 20 فبراير الساعة 8 مساءً:https://bit.ly/2KyAXW3





يوم الخميس 25 فبراير الساعة 9 مساءً:https://bit.ly/39Rwkiz





يوم السبت 27 فبراير الساعة 7 مساءً:https://bit.ly/362b5tb

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وكان الدكتور طارق شوقى، أكد أن اللغة العربية تعتبر بحراً واسعاً من حيث مفاهيمها ومفرداتها الكثيرة، ومما يميزها أيضاً أن حروفها تكتب بأكثر من طريقة، هنالك العديد من أنواع الخطوط العربية، التي شكلت لوحات زخرفية هندسية، مثل: الخط الكوفي: من أشهر الخطوط وأقدمها، واسمه جاء نسبة إلى مدينة الكوفة في العراق، يمتاز بالتنسيق ومماثلة الحروف، وخط النسخ: سُمّي بالنسخ لكثرة تداوله في الكتابة، ومن خصائصه وضوح الحروف وكبرها، مما يضمن القراءة الصحيحة، وخط الرقعة: تُنسب التسمية للرِقاع، أي جلد الغزال، وهو خط يستخدم يومياً، وخصائصه أنه يكتب بطريقة أسرع وأسهل.

وتابع الوزير عبر صفحته الشخصية بفيس بوك: هناك الخط الفارسي: هو من اسمه وجِد في بلاد فارس، ومن خصائصه الحروف الدقيقة والممتدة والبعد عن التعقيد والسهولة والوضوح والخط المغربي: ينتشر في بلدان شمال أفريقيا، ويعتبر أساساً في بلاد المغرب ومن هنا جاءت تسميته، ومن خصائصه استدارة حروفه بشكل كبير.