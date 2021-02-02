شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يوجه لجنة الضبطية القضائية بالقضاء على الكيانات الوهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، أن وزير التعليم العالي وجه مسئولى لجنة الضبطية القضائية بمواصلة عملهم على مدار العام للقضاء على ظاهرة الكيانات الوهمية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية تداهم الأماكن التى ليس لها صلاحية بممارسة العملية التعليمية، والتى تعطى شهادات غير حقيقية، وذلك على مستوى كافة المحافظات.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد تلقى تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.



وزير التعليم العالي

وأشار التـقرير إلى قيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة عدة كيانات وهمية بالجيزة، ومنها: أكاديمية مقرها شقة رقم (2) بالدور التاسع بالعقار رقم 128 شارع السودان بمحافظة الجيزة، وعلى الفور أصدر الوزير قرارًا بغلق هذه المنشأة؛ لمزاولتها أنشطة تعليمية دون ترخيص.

كما قام الوزير بمخاطبة محافظ الجيزة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين بباقى الكيانات الوهمية.



وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار

كما وجه الدكتور عبد الغفار بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمان عدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الإجتماعي الرسمية للوزارة.